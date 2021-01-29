Швейцарский биатлонист Мартин Ягер выиграл спринт на ЧЕ в Польше

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский биатлонист Мартин Ягер выиграл мужскую спринтерскую гонку на чемпионате Европы, который продолжается в городе Душники-Здруй (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Швейцарец не имел осечек на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 27 мин. 19,2 сек. Занявший второе место россиянин Саид Каримулла Халили также стрелял без промахов, но уступил победителю 7,3 сек.

На третьей позиции расположился Йоханнес Кюн из команды Германии: его стрельба не была точной (2 промаха), однако итоговое время (на 15,3 сек. хуже, чем у победителя) позволило немцу выиграть бронзу континентального форума.

Что касается белорусов, то лучшим из них стал Роман Елетнов - 19-е место (отставание 52,1 сек., 2 промаха). Егор Казаринов завершил гонку 45-м (отставание 1 мин. 40,5 сек., 3 промаха), Илья Авсеенко - 47-м (отставание 1 мин. 44,0 сек., 2 промаха). Виктор Кривко - не финишировал.

Завтра, 30 января, состоятся мужская и женская гонки преследования.-0-