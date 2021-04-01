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01 апреля 2021, 18:11

Швейцарский Энгадин вместо Красноярска примет ЧМ-2025 по фристайлу

Фото ТАСС
Фото ТАСС

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) принял решение назначить швейцарский Энгадин местом проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года вместо российского Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта.

В декабре FIS исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира, объяснив решение санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Красноярск был единственным кандидатом на проведение турнира. Энгадин подал свою заявку после исключения Красноярска. Также совет в четверг единогласно принял решение о том, что чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина 2024 года пройдет в австрийском Бад-Миттерндорфе. Изначально он должен был пройти в чешском Гаррахове, но город не сможет принять у себя турнир из-за технических проблем.

Кроме того, на заседании совета поднимался вопрос о запрете на использование фтора в лыжных видах спорта. После проведения почти 6,5 тыс. тестов в течение последних трех месяцев устройство, которое должно использоваться для проверки инвентаря на содержание фтора, будет откалибровано, а затем проверено независимым лабораторным исследованием. Ожидается, что этот процесс будет завершен к следующему заседанию совета, к тому времени будет принято решение о сроках полного введения запрета на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит раз в два года.-0-

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