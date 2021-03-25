Швейцарцы обыграли англичан на молодежном чемпионате Европы

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Швейцарии победно стартовали на молодежном чемпионате Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в словенском Копере в первом матче предварительной группы D швейцарцы одолели англичан со счетом 1:0. Позже бывший соперник белорусов по квалификации этого турнира сборная Португалии сыграет с хорватами.

В группе С российская молодежка в венгерском Дьере сыграет с исландцами, а в Сомбатхее встретятся сборные Франции и Дании.

Еще в двух квартетах первые поединки состоялись 24 марта. В квартете А один из хозяев турнира команда Венгрии проиграла в Секешфехерваре сверстникам из Германии с результатом 0:3. В Будапеште бывшие оппоненты белорусов по квалификации футболисты Нидерландов разошлись миром с румынами - 1:1.

С такими же результатами завершились встречи в группе В. Действующие чемпионы континента футболисты Испании разгромили в Мариборе еще одних хозяев соревнований футболистов Словении со счетом 3:0. В Целе сборные Чехии и Италии победителя не выявили - ничья 1:1.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-