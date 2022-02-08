Швеция лидирует в медальном зачете, Антон Смольский принес белорусам первую медаль пекинских Игр

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Швеции сохранили лидерство в медальном зачете после очередного дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Первая медаль сегодня появилась у белорусской сборной - серебряным призером стал биатлонист Антон Смольский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней индивидуальной гонке на 20 км 25-летний уроженец Копыльского района отлично распределил силы на дистанции и был абсолютно точен на всех четырех огневых рубежах. Антона Смольского опередил только французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Медальный зачет возглавляет команда Швеции, у которой 6 наград (4 золота, 1 серебра, 1 бронзы). На второй позиции Нидерланды - 7 (3, 3, 1), третье и четвертое места делят сборные Китая и Германии, у которых по 5 медалей (3, 2, 0). Олимпийская дружина Беларуси находится на 18-м месте. На пьедестал пекинских Игр уже поднимались представители 22 стран.

Всего сегодня было разыграно 10 комплектов наград:

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция)

2. Антон Смольский (Беларусь)

3. Йоханнес Бё (Норвегия)

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

1. Гу Айлин (Китай)

2. Тесс Леде (Франция)

3. Матильда Гремо (Швейцария)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

1. Маттиас Майер (Австрия)

2. Райан Кокран-Зигл (США)

3. Александр Омодт Килде (Норвегия)

Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Бенджамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (Россия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нейс (Нидерланды)

2. Томас Крол (Нидерланды)

3. Ким Мин Сок (Республика Корея)

Лыжные гонки. Женщины. Спринт

1. Юнна Сундлинг (Швеция)

2. Майя Дальквист (Швеция)

3. Джессика Диггинс (США)

Лыжные гонки. Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Александр Терентьев (Россия)

Керлинг. Смешанные команды

1. Италия

2. Норвегия

3. Швеция

Санный спорт. Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия)

2. Анна Беррайтер (Германия)

3. Татьяна Иванова (Россия).-0-