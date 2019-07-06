Швеция завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Швеции стала бронзовым призером женского чемпионата мира по футболу, который проходит во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Ницце в матче за 3-е место с англичанками шведские футболистки сразу пошли вперед, и на 11-й минуте Косоваре Асллани открыла счет, а еще через 10 минут София Якобссон удвоила преимущество. На 31-й минуте Франческа Кирби отыграла один мяч, но большего англичанкам добиться не удалось, и встреча завершилась победой Швеции - 2:1.
В воскресенье, 7 июля, в Лионе в поединке за чемпионский титул встретятся сборные США и Нидерландов. В полуфинале американки обыграли Великобританию со счетом 2:1, а голландские футболистки были сильнее шведок - 1:0.
Первый женский чемпионат мира был проведен в 1991 году в Китае. Финальный поединок между сборными США и Норвегии судил известный белорусский арбитр Вадим Жук. Тогда победили американки, у которых сейчас 3 чемпионских титула, в том числе на предыдущем первенстве в Канаде в 2015 году. Дважды чемпионками планеты становились футболистки Германии, по разу золото завоевывали команды Норвегии и Японии.-0-
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