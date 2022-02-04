Си Цзиньпин открыл XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине

4 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил об открытии XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Китайский лидер пожелал успехов всем участникам и гостям Олимпиады.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил: спортсмены продемонстрируют, как будет выглядеть мир, если будут соблюдаться одни правила, будет проявляться уважение друг к другу. "В нашем хрупком мире, где нарастают неравенство, конфликты и недоверие, мы показываем, что возможно быть ярыми соперниками и одновременно жить в мире и уважать друг друга. Миссия Олимпийских игр - собрать всех вместе для участия в мирном состязании, всегда строить мосты, но никогда не сооружать стены", - подчеркнул глава МОК.

Огонь XXIV зимних Олимпийских игр на Национальном стадионе в Пекине зажгли несколько молодых китайских спортсменов.

В сегодняшнем параде открытия участвовали представители 91 спортивной делегации. Государственный флаг Беларуси пронесли конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Нифонтова.

Первые награды пекинской Олимпиады будут разыграны 5 февраля. Завтра белорусские спортсмены поспорят за медали в двух видах программы. Биатлонисты Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский выступят в смешанной эстафете, а конькобежка Марина Зуева примет участие в соревнованиях на дистанции 3000 м. На Олимпийских играх белорусские атлеты будут бороться за награды в шести видах спорта: биатлон, фристайл, лыжные гонки, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание.

Всего в пекинской Олимпиаде примут участие более 4 тыс. атлетов, среди них дебютанты зимних Игр - спортсмены Гаити и Саудовской Аравии. На олимпийских аренах будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта. Пекин стал первым городом, который принимал летние и зимние Олимпийские игры.

Соревнования Олимпиады-2022 пройдут на 25 объектах, расположенных в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Официальный девиз нынешних Игр - "Вместе ради общего будущего". Талисманом является панда Бин Дуньдунь.

Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-

Фото China Daily, Андрея Покумейко