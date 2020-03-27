Сидней стал хозяином женского ЧМ-2022 по баскетболу

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия в 2022 году примет матчи женского чемпионата мира по баскетболу. Такое решение было принято по итогам видеоконференции Центрального совета Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном этапе голосования Австралийская федерация баскетбола обошла россиян, которые также претендовали на право проведения женского планетарного форума.

Турнир с участием 12 лучших сборных со всех континентов в сентябре-октябре 2022 года примет Сидней. Матчи пройдут на двух аренах, расположенных в Олимпийском парке этого города. Австралия уже была хозяйкой женского мирового баскетбольного первенства в 1994 году.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в 2018 году в Испании, золото завоевала команда США. Она обыграла в финальном поединке австралийских баскетболисток со счетом 73:56. Бронзовым призером стала сборная Испании, одолевшая в матче за третье место бельгиек с результатом 67:60.-0-