Сифан Хассан выиграла олимпийский забег на 5000 м, Валари Оллман лучшая в метании диска

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Вечерняя легкоатлетическая программа Олимпиады завершилась двумя женскими финалами, передает корреспондент БЕЛТА.

В беге на 5000 м первенствовала представительница Нидерландов Сифан Хассан, которая стала олимпийской чемпионкой с результатом 14 мин. 36,79 сек. Серебро завоевала кенийская бегунья Хеллен Обири (14 мин. 38,36 сек.), бронзовую награду выиграла эфиопская спортсменка Гудаф Цегай (14 мин. 38,87 сек.).

Американка Валари Оллман выиграла состязания по метанию диска, послав снаряд на 68 м 98 см. Второе место у немецкой спортсменки Кристин Пуденц (66 м 86 см), бронзу завоевала кубинская метательница Яйме Перес (65 м 72 см).

Валари Оллман

В квалификации состязаний по прыжкам с шестом белорусская спортсменка Ирина Жук преодолела планку на высоте 4 м 55 см и теперь выступит в финале, который пройдет 5 августа.-0-