Сигневич в составе "Ференцвароша" стал чемпионом Венгрии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Николай Сигневич в составе будапештского "Ференцвароша" второй раз подряд стал чемпионом Венгрии по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой 31-й чемпионский титул футболисты "Ференцвароша" завоевали за три тура до окончания нынешнего первенства, победив земляков из "Гонведа" со счетом 3:0. В этой игре Николай Сигневич на поле не выходил, а всего в турнире он провел 19 матчей, забив один гол.

После 30 туров "Ференцварош" набрал 70 очков, у идущего вторым "Фехервара" 56 очков после 29 встреч. Третье место с 46 очками занимает "Мезекевешд", в котором выступает белорусский полузащитник Александр Карницкий.

В Германии также досрочно, за два тура до финиша, свой восьмой титул подряд и 31-й в истории завоевала мюнхенская "Бавария". В гостевом поединке 32-го тура мюнхенцы одолели бременский "Вердер" с результатом 1:0. Победный гол в конце первого тайма забил лидер атак "Баварии" польский форвард Роберт Левандовски. Он уверенно возглавляет список лучших бомбардиров бундеслиги, имея на своем лицевом счету 31 гол. На второй позиции в турнирной таблице дортмундская "Боруссия", у которой 66 очков, третьим идет "Лейпциг", набравший 62 балла в 31 проведенном поединке.-0-