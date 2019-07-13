Симона Халеп менее чем за час разобралась с Сереной Уильямс и впервые выиграла Уимблдон

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румынская теннисистка Симона Халеп впервые стала победительницей Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке Симона Халеп неожиданно легко переиграла американку Серену Уильямс - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась всего 57 минут.

Для Симоны Халеп это вторая в карьере победа в одиночном разряде турниров серии "Большого шлема", в прошлом году она выиграла открытый чемпионат Франции.

В воскресенье, 14 июля, в финале мужского одиночного разряда восьмикратный триумфатор Уимблдона швейцарец Роджер Федерер встретится с сербом Новаком Джоковичем, который 4 раза выигрывал этот турнир.-0-