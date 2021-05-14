Синхронистки Василина Хондошко и Дарья Кулагина заняли 4-е место на ЧЕ в произвольной программе

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Василина Хондошко и Дарья Кулагина заняли четвертое место на чемпионате Европы по артистическому плаванию в произвольной программе дуэтов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белорусских спортсменок - 88,7333 балла. Первенствовали в этом виде программы представительницы России Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Их итоговый результат - 97,9000 балла. Серебро выиграли спортсменки из Украины Марта Федина и Анастасия Савчук - 94,3333 балла. Замкнул тройку сильнейших дуэт сестер из Австрии Анна-Марии и Эйрини Александри - 90,8667 балла.

Представители России Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли чемпионат Европы в произвольной программе смешанных дуэтов - 93,9333 балла. Второе место у Эммы Гарсия Гарсия и По Рибеса Куллы из Испании - 86,5333 балла. Третья позиция в итоговом протоколе у Николо Ольяри и Изотты Спортелли из Италии - 81,8667 балла.

На чемпионате Европы по артистическому плаванию белорусские спортсменки завоевали две медали. Василина Хондошко выиграла бронзу среди солисток в технической программе. Вторую бронзу команда в составе Анастасии Новоселовой, Веры Буцель, Анны Ковцун, Александры Высоцкой, Маргариты Кирилюк, Валерии Пузь, Ксении Кулешовой, Яны Кудиной, Ксении Трацевской и Анастасии Суваловой завоевала в комбинации (произвольная программа).-0-