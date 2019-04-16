Сирия рассчитывает на поддержку Беларуси в развитии спорта

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия рассчитывает расширить сотрудничество с Беларусью в сфере спорта, заявил временный поверенный в делах Сирии в Беларуси Мохаммад Яхья сегодня на встрече с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Стороны планируют подготовить и подписать соответствующее соглашение с программой мероприятий на два года. Сергей Ковальчук заверил, что белорусская сторона готова и впредь оказывать помощь коллегам из Сирии в подготовке спортсменов, в том числе подрастающего поколения. "К услугам сирийских атлетов все спортивные объекты в Беларуси. Наши специалисты могут провести обучающие семинары и мастер-классы",- сказал министр.

Заместитель председателя Генеральной федерации спорта Сирии Ибрахим Аббасид отметил, что для юных атлетов, которых принимает Республиканское государственное училище олимпийского резерва (РГУОР), созданы прекрасные условия для тренировок. Он поблагодарил белорусскую сторону за радушие и гостеприимство, готовность оперативно реагировать на любую просьбу. Представитель федерации добавил, что всякий раз сирийские дети возвращаются домой с огромной любовью к Беларуси, людям, которые здесь живут.

В Минск из Сирии прилетели 43 юных спортсмена, которые занимаются теннисом, баскетболом, шахматами, спортивной гимнастикой, плаванием, настольным теннисом. В программе их пребывания учебно-тренировочные занятия, посещение спортивных объектов Минска, мастер-классы от белорусских спортсменов и тренеров, матчевые встречи с учащимися РГУОР, экскурсии по белоруской столице, поездки в Мир, Несвиж и Беловежскую пущу, спортландия "Быстрее! Выше! Сильнее!". Главный тренер женской сборной Беларуси Наталия Трофимова уже провела тренировки с гостями.

Юные сирийские спортсмены пробудут в Беларуси до 23 апреля.-0-

Фото Минспорта