Скауты из НХЛ и КХЛ посетят молодежный ЧМ в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 скаутов из НХЛ и КХЛ посетят молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В Минск приедут скауты "Нью-Джерси", "Тампы-Бэй", "Нэшвилла", "Сан-Хосе", "Чикаго", "Питтсбурга", "Вашингтона" и других клубов НХЛ. Молодежный чемпионат мира в столице Беларуси (дивизион IA) - реальная возможность для хоккеистов заявить о себе на глазах у представителей топ-клубов, в том числе североамериканских. Это открывает перед участниками турнира заманчивые перспективы для дальнейшего продолжения карьеры.

Матчи турнира пройдут с 9 по 15 декабря на льду "Чижовка-Арены". Сборная Беларуси поборется за выход в элиту с командами Австрии, Словении, Норвегии, Дании и Латвии.-0-