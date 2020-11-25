Скавыш признан лучшим игроком 29-го тура футбольного чемпионата Беларуси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий борисовского БАТЭ Максим Скавыш второй раз подряд признан лучшим игроком тура чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке 29-го тура с бобруйской "Белшиной" (5:0) 31-летний форвард оформил голевой дубль и закрепился на первом месте в бомбардирской гонке, забив 19 мячей.

После этого Максим Скавыш в пятый раз вошел в символическую сборную тура, в которую также попал его одноклубник Егор Филипенко. Кроме двух представителей БАТЭ в команду 29-го тура включены Владимир Бушма, Виталий Устинов (оба - "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Нойок, Михаил Гордейчук (оба - "Динамо-Брест"), Никола Антич ("Шахтер", Солигорск), Гегам Кадимян ("Неман", Гродно), Юрий Недашковский ("Славия", Мозырь), Владислав Климович ("Динамо-Минск") и Душан Бакич ("Энергетик-БГУ", Минск).

Перед последним туром положение команд в чемпионате Беларуси таково: БАТЭ (Борисов) - 57 очков, "Шахтер" (Солигорск) - 56, "Неман" (Гродно) - 53, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 53, "Динамо-Брест" - 51, "Динамо-Минск" - 51, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 38, "Витебск" - 36, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 30, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Заключительные матчи 30-го чемпионата, после которого определятся победитель и призеры, состоятся 28 ноября: "Динамо-Минск" - БАТЭ, "Шахтер" - "Минск", "Динамо-Брест" - "Неман", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - "Городея", "Славия" - "Энергетик-БГУ", "Белшина" - "Рух", "Слуцк" - "Смолевичи".-0-