Сколько стоит вырастить сына-хоккеиста? Родители делятся опытом

Мой сын с раннего детства увлечен хоккеем. В полтора года ему впервые попалась в руки детская хоккейная клюшка, и с того дня остальные игрушки отошли на второй план. В письмах Деду Морозу у нас все только самое важное - защитная ракушка, обмотка на клюшку, новое джерси. Ну разве это не мило?! Вот и я умилялась, но недолго, потому что нюансов оказалось слишком много. Конечно, мы с мужем всячески поддерживали и будем поддерживать сына в его стремлении стать профессиональным хоккеистом, ведь он так искренне этим горит, что не помогать ему на пути к мечте с нашей стороны будет просто преступлением. Но кто же знал, что этот путь окажется таким затратным...

Что почем?

Конечно, меня, как женщину, финансовая сторона этого вопроса должна касаться в меньшей степени или, по крайней мере, мне бы этого очень хотелось. Но когда по заданию мужа я поехала в спортивный магазин выкупать заказанные коньки сына, заплатив за них, поняла, что этой зимой и я и мой супруг останемся без новой зимней обуви. Тогда и пришло осознание, что это не может меня не касаться. И это история не только про мою семью, а почти про каждую, где растет юный хоккеист.

Например, у Ивана - хоккейного папы с трехлетним стажем - расходы на хобби 8-летнего сына Максима под четким контролем, и он с удовольствием согласился поделиться своими расчетами и соображениями на этот счет. "Если хочешь, чтобы твой ребенок прогрессировал в хоккее, то на занятия в месяц может уходить примерно от Br400, и такая сумма выходит вне зависимости от того, в частной или государственной школе занимается твой сын. Расчеты взяты из собственного опыта. Начинали мы в клубе, где занятия по хоккею проводятся для детей бесплатно, но первая проблема, с которой мы там столкнулись, - это один тренер на 25-30 ползающих по льду детей. В таких условиях невозможно каждому уделить должное внимание и время, чтобы поставить их на коньки. И так в любом бесплатном клубе", - рассказал он.

В данном случае выход один - найти тренера для индивидуальных дополнительных занятий по катанию. "Мы так и поступили: нашли тренера и индивидуально отзанимались с ним 10 занятий на катке для массовых катаний (три года назад одно такое занятие стоило Br25 плюс входной билет на каток для тренера и ребенка). А если прибавить расходы на бензин и потраченное время, то в месяц на это уходит от Br200, и это при условии, что такие занятия проходят один раз в неделю, а этого, как правило, для эффекта будет мало, требуются две тренировки в неделю. Вот и посчитайте, сколько на это уходит в месяц... Конечно, за такое количество занятий тренер поставил моего сына на коньки, он стал кататься неплохо, это заметили и тренеры нашего клуба", - отмечает Иван.

Помимо персональных подкаток необходимо оплачивать и дополнительные занятия на синтетическом или так называемом сухом льду. Такое занятие обходится родителям в Br25 и проводится один раз в неделю. В целом такой тренерский подход к организации тренировочного процесса не совсем импонировал Ивану, и он решить подобрать другой клуб для своего сына, в этот раз выбор пал на частный клуб. Там был более индивидуальный подход к каждому ребенку, в дополнительных занятиях не было нужды. Но родительские взносы в таких клубах примерно Br300-400 в месяц, вот и получается, что платный клуб, что бесплатный - расходы у родителей одинаковые. Кстати, как мне пояснил тренер одной из частных хоккейных школ, стоимость месячного абонемента не может быть меньше, ведь если у клуба нет спонсора, то все расходы (аренда льда и зала, приобретение необходимого для тренировок инвентаря, зарплата для тренеров) ложатся на плечи родителей.

В нынешнем сезоне Иван решил перевести сына в государственную хоккейную школу: "Уровень подготовки детей там хороший и подход основательный, профессиональный так сказать, тренеры постоянно оценивают физическую подготовку воспитанников, как они усваивают материал. Но и в данном случае без дополнительной подготовки не обойтись, особенно если хочешь, чтобы твой ребенок был у тренеров на хорошем счету, занимал более высокие позиции в группе и входил в основные игровые составы. Поэтому мы сейчас на регулярной основе дополнительно ходим на занятия по отработке хоккейного мастерства".

Для чего это нужно? Во-первых, чтобы ребенок постоянно развивался и имел возможность оттачивать свои навыки, а во-вторых, если воспитанник не показывает результаты, он постепенно начнет двигаться вниз по игровым составам, что по итогу приведет к его отчислению. Кроме того, будучи в слабых составах и не имея должной игровой практики, ребенок может "перегореть" хоккеем, потерять к нему интерес, что тоже может привести к исключению из команды. Ведь принцип работы таких хоккейных школ следующий: первые три года маленький спортсмен занимается в группах по обучению катанию с элементами хоккея, а затем формируются учебно-тренировочные группы, куда берут только тех, кто хорошо катается и играет. То есть, если данных навыков у ребенка нет, его вполне могут отсеять, а это прямая дорога в платный хоккейный клуб. А как иначе? Ведь изначально набирается примерно 60 человек, из которых тренер в учебно-тренировочных группах оставит только 40.

"Так что если суммировать все эти и другие хоккейные расходы, добавить стоимость экипировки, участие в турнирах, то в год на увлечение сына уходит примерно Br7 тыс. Понятно, что хоккейный сезон длится 9 месяцев, но летом начинаются тренировочные лагеря. Средняя стоимость такого кэмпа (длится он обычно 7-10 дней) от $300, если он проходит в Беларуси, до $600-800 - в России, а то и 1 тыс. евро, если проводится, например, в Чехии. Есть ли смысл в этих лагерях? Конечно, есть. Это отличная возможность не потерять за лето спортивную форму, получить дополнительные навыки, позаниматься с мастерами своего дела. За границей на эти лагеря приезжают скауты, которые отсматривают ребят и выбирают потенциальных игроков. Если мальчишке уже лет 12, он имеет хорошую физическую подготовку и показывает отличную игру, конечно, есть смысл съездить и в Чехию, чтобы не только повысить свой уровень, но и просто показать себя", - считает Иван. Есть еще один немаловажный пункт в расходах - это участие в турнирах и играх, но об этом расскажу позже.

Хоккейная экипировка

Что касается экипировки, то тут отдельная "песня"... Мы в свое время с мужем приняли решение покупать ребенку все только новое, хотя стоит это не дешево. Но нам было в этом плане немного проще, потому что заниматься хоккеем сын начал с трех лет и хоккейную форму можно было приобретать постепенно. Для начала нашему маленькому хоккеисту потребовались только шлем, коньки, краги и защита на шею, затем добавилась клюшка. Ко второму году его обучения докупили все остальное. На тот момент это не так ощутимо ударило по карману, как если бы нам пришлось одномоментно приобрести полный комплект формы, как это происходит у тех, кто приводит на хоккей детей постарше. Правда, не все у нас так просто, как кажется на первый взгляд: сын мечтает стать вратарем, и тренер пообещал начать вратарские тренировки, когда ему исполнится 5 лет. И как думаете, что сын заказал у нас на свое пятилетие? Правильно, вратарскую форму. Так что сейчас у нас два комплекта - форма полевого игрока и вратаря. Но это не значит, что расходы на экипировку увеличились вдвое, нет, они возросли в разы, потому что форма вратаря не просто дорогое, а очень дорогое удовольствие.

Хоккейный папа Иван в свое время поступил иначе и часть экипировки купил с рук, то есть немного б/у. Кстати, для этого родители создают целые чаты в различных мессенджерах и социальных сетях, где перепродают форму своих детей. "В самом начале, когда ребенок только пробует, можно покупать самую простую и дешевую форму с рук. Маленькие спортсмены не успевают ее сносить, поэтому чаще всего она продается в достаточно неплохом состоянии. Единственное, что рекомендую покупать новыми, это коньки и шлем. Хоккейные коньки формуются под ногу либо же могут быть со специальной пеной с памятью, вот и получается, что с чужой ноги это не всегда хорошо, тем более что эта нога может быть с особенностями развития. Что касается шлема, то внутри его тоже есть специальная пена, а поскольку он раздвижной, ребенок может в нем отзаниматься года три, а то и четыре. А ведь детишки тоже потеют во время интенсивных тренировок, вот и получается, что вся эта пена полностью пропитана потом ребенка. Плюс в самом начале они часто падают, врезаются в борта, что может привести к деформации самого шлема и защитной решетки, потере винтиков, что отражается на его защитных функциях", - поделился собеседник. Так вот, по подсчетам Ивана, комплект хоккейной формы (без коньков и шлема), купленной с рук, может обойтись примерно в Br300. А тот комплект новой формы, который он хотел бы приобрести сейчас для своего сына, будет стоить $700. "И эта сумма выходит по предварительным подсчетам, а какая получится по факту - большой вопрос", - добавил он.

Еще один хоккейный папа решил поделиться своей историей расходов на экипировку и увлечение сына. У Игоря не такой большой стаж хоккейного родительства, его пятилетний сынишка Никита только недавно "заболел" хоккеем, но растраты уже впечатляют. "Наша хоккейная история началась в декабре прошлого года, когда Никита попросил на день рождения коньки. Тогда мы купили ему любительские коньки и клюшку, и это стало нашей ошибкой, так как вскоре их пришлось заменить на более подходящие для хоккея, а соответственно и более дорогие. Когда мы в первый раз пришли на каток, к нам подошел тренер и предложил поставить моего сына на коньки. Конечно же, мы согласились и стали заниматься с ним два раза в неделю. За занятие платили тренеру Br40 и еще Br13 за вход на каток для тренера и Никиты. С первых же занятий стало понятно, что помимо коньков нужна вся защитная экипировка. Первым делом купили новый хоккейный шлем, б/у щитки на ноги и налокотники. Так мы прозанимались полтора месяца", - рассказал Игорь. Потом они нашли подходящую для себя частную хоккейную школу, где и продолжили занятия, но для этого им пришлось докупить недостающие элементы экипировки. Что-то купили новое, а что-то с рук, но в целом на это ушло около Br750.

Если детально рассмотреть стоимость тех же коньков, то она может быть абсолютной разной, все зависит от их уровня и производителя. Например, папа Максима Иван присмотрел одни коньки б/у, которые, судя по фото, в хорошем состоянии. "Стоят они Br150. Кстати, год назад я купил ему новые, стоили они более Br300, но это коньки еще детской компоновки, сейчас такая же модель, но уже подростковая обойдется мне почти в Br500. И это не самый лучший вариант, это полупрофессиональный уровень коньков", - поделился он. А смысл в том, что, чем лучше ребенок начинает кататься, чем выше уровень его мастерства, тем дороже и профессиональнее должны быть его коньки. И разница не только в цене, но и в степени защиты стопы и лодыжки. Конечно, возможность сэкономить на коньках есть, но для этого их нужно заказывать, например, через американские или российские сайты во время распродаж. Проводятся они обычно не в сезон, и это значит, что коньки ребенку придется купить заранее, примерно за полгода. А ведь детские ножки растут быстро, поэтому не всегда такая покупка может оказаться выгодной и удачной.

Кроме того, всегда следует учитывать особенности стопы, чтобы не запустить ситуацию, если какие-то проблемы все же существуют. Ортопеды рекомендуют приобретать для таких детей индивидуальные стельки, а это дополнительные $100, и хватит их на полгода. Деткам с проблемными стопами коньки б/у не только не желательны, а даже противопоказаны. По словам консультанта магазина хоккейной экипировки, при выборе коньков лучше всего обращаться именно в специализированные магазины, где смогут правильно определить размер необходимого конька и подобрать нужную колодку. "Например, у нас есть специальный прибор - 3D-сканер, с помощью которого можно получить 3D-модель обеих стоп с точным определением их длины, параметров полноты и подъема, объема лодыжек. Это позволяет подобрать и оптимальный для ребенка размер коньков, и подходящую под параметры модель. Ни в коем случае нельзя приобретать коньки без живой примерки, совершенно неправильно делать такие покупки, ориентируясь на размерные таблицы или рекомендации других родителей", - пояснил он.

Если в магазине нет 3D-аппарата, то будет специальная хоккейная линейка для определения точного размера и полноты. А еще эксперт по экипировке советует не гнаться сходу за дорогими моделями коньков, в этом, по его мнению, абсолютно нет необходимости. "Покупая ребенку первые коньки, нужно подбирать для себя оптимальное соотношение цены и качества, а уже потом постепенно поднимать их уровень, то есть покупать более профессиональную и дорогую модель. Хорошо, когда коньки "растут" вместе с ребенком, не следует в этом вопросе опережать события. Самое главное - чтобы начинающий хоккеист не испытывал негативных ощущений при катании, чрезмерного давления в какой-то области ботинка или болевых ощущений, но чтобы при этом коньки плотно сидели на ноге. Иногда наш сканер показывает деформацию стоп у ребят, которые уже не первый год в хоккее. Это тоже может быть показателем того, что родители купили ему первые коньки с большим запасом. Понятно, что это делается, чтобы их хватило на дольше, чтобы сэкономить, но мое мнение такое - лучше купить коньки подешевле, но по размеру, и менять их по мере необходимости. Ребенок не только не научится нормально кататься в коньках не по размеру, но и еще может необратимо испортить себе стопы, а это уже вопрос здоровья", - поделился своими размышлениями продавец-консультант.

Что касается экипировки вратарей, то расходы на нее увеличиваются как минимум в три раза. Максим - папа 8-летнего вратаря Степы - рассказал, как сын в свое время озадачил его решением стать именно голкипером. "Степа начал тренироваться как вратарь всего лишь 5 месяцев, до этого занимался как полевой игрок. И его решение о смене амплуа стало для меня большим сюрпризом. Быть вратарем не так просто, это не только более тяжелая форма, но и большая ответственность во время игры, серьезные нагрузки. Не каждому это подходит, поэтому покупать сразу всю форму нет смысла, а вдруг ребенок, после недели тренировок скажет, что это все же не его и он хочет вернуться снова в "поле". Мы занимаемся в государственной хоккейной школе и там нам выдали часть б/у экипировки - щитки, нагрудник и клюшку. Конечно, они не совсем подходили Степе по размеру, но чтобы попробовать - было достаточно", - поделился он. Попробовав, мальчишка все же принял окончательное решение, что его место именно в воротах. Теперь родителям пришлось заняться вопросом экипировки уже более основательно. "Форму я купил с рук. Вратарская экипировка обошлась в Br900-1000, в то время как родители еще одного вратаря из нашей команды потратили на форму около Br4 тыс. (взяли все новое). Но и купить форму для вратаря с рук не так просто, для полевых игроков выбор большой, для вратарей предложений не так много. Я буквально "жил" на этих сайтах, постоянно мониторил обновления, просматривал, не появился ли подходящий вариант. На следующий год что-то из формы придется обновлять, ребенок растет. Кстати, в некоторых школах часть новой экипировки выдает школа, и это очень большая помощь для родителей. Посудите сами, стоимость новых щитков - от Br600 и выше, так что, выдавая воспитаннику хотя бы щитки, школа существенно сокращает расходы родителей", - добавил папа юного вратаря.

История покупки нашей вратарской формы такова: мы потратили на нее около 800 евро. Благо, это был подарок сыну на пятилетие, и если родственники и близкие спрашивали, что нашему Ваньке подарить, мы предлагали поучаствовать в приобретении экипировки.

Понятно, что все это частные истории, а хотелось бы больше конкретики. Для этого консультант столичного магазина хоккейной экипировки все "разложил по полочкам". Начали мы с экипировки полевого игрока 5-10 лет. Стоимость шлема стартует от Br180 и доходит до Br400, самый дешевый нагрудник обойдется в Br50 (но это будет устаревшая модель), а самый дорогой в этом магазине стоит Br180. Цена налокотников составляет Br50-250, щитков - Br80-380, шорты стоят Br150-450, защитные раковины можно приобрести за Br20-30, а защиту для шеи - за Br30. Стоимость краг начинается от Br140 и доходит до Br420, цена коньков стартует от Br190. Максимальная планка в магазине - Br1120. Деревянные клюшки можно приобрести за Br50, но такие сейчас не пользуются спросом, чаще всего детям покупают сразу композитные, а стоят они Br105-500. Таким образом, чтобы целиком одеть полевого игрока в этом магазине, родителям нужно выложить как минимум Br950, а если покупать все топовое, то потратить придется более Br3700.

Сколько стоит одеть вратарей? Давайте посчитаем. Самый дешевый вратарский шлем, который в настоящее время в наличии в данном магазине, стоит Br440, а самый дорогой - Br2700. Минимальная стоимость нагрудников составляет Br530, максимальная - Br1800. Цена на шорты стартует от Br346 и доходит до Br1400. Самый бюджетный вариант щитков обойдется в Br1100, а самый дорогой - в Br4500. Стоимость защитной раковины в среднем составляет Br75, блина - Br220-1500, ловушки - Br370-1800. Самые дешевые вратарские коньки стоят Br480, а дорогие обойдутся в Br2500. Цены на клюшку колеблются от Br130 до Br750. Исходя из этих цен, самый бюджетный вариант полного комплекта вратарской экипировки стоит около Br3700, а за самую лучшую экипировку для юного голкипера нужно выложить более Br17000.

"Конечно, это все дорого, и к нам часто приходят родители, которые явно стараются сэкономить на себе, чтобы поддержать своего ребенка в его увлечении. Есть ли возможность сэкономить в этом вопросе? Наверное, есть. Например, у нас для полевых игроков часто имеются остатки или устаревшие модели защитной экипировки, которые мы распродаем иногда даже с 50-процентной скидкой. Например, сейчас можно купить нагрудник за Br50. Для клиентов есть скидочная карта, которая предоставляет скидку в размере 7%. Она выдается при определенных условиях, но потом ее держатели смогут все время покупать нашу продукцию по более низким ценам. Также мы всегда устраиваем акции перед Новым годом. Кроме того, у нас постоянно закупаются государственные хоккейные школы и даже некоторые частные, причем экипировку в достаточно большом количестве. Таким образом школы помогают родителям экипировать своих ребят должным образом", - рассказал консультант магазина хоккейной экипировки.

Игры и турниры

Теперь о турнирах. Опять же, участвовать в них нужно для профессионального роста юного хоккеиста, однако, чтобы поехать на такой турнир, необходимо заплатить специальный взнос. Его размер зависит от уровня и масштаба самого турнира, он назначается на команду и делится на всех игроков, которые примут в нем участие. Вратарям в этом плане немного проще, их обычно берут бесплатно, но не всегда.

"Мой сын в этом сезоне впервые начал участвовать в турнирах. Они как раз стартуют для детей его возраста (Максиму 8 лет). За участие в турнирах мы обычно платим в среднем Br100 с каждого игрока, а если к этому прибавить расходы на дорогу, проживание и питание, то одно такое соревнование может обойтись в Br260. Проводятся они один-два раза в месяц, но обычно тренеры решают, в каком именно турнире команда примет участие", - рассказал Иван.

Как пояснил Геннадий - папа 12-летнего Артема, взнос за участие в турнире или матче может быть разным, его размер зависит от того, где проводится состязание, сколько дней оно будет проходить, кто организатор, как много команд заявлено. "Если это выездной турнир, например, с одной ночевкой, то такая поездка вместе с взносом и всеми текущими расходами обходится минимум в Br150, и это при условии, что в состав команды войдет не менее 20 человек. Но чаще всего на такие поездки требуется около Br300. А не так давно мы хотели поехать на один из турниров в Бобруйск, но как посчитали все расходы, решили, что Br400 на одного ребенка - это слишком дорого", - добавил он. Дороже всего обходится дорога, а именно аренда автобуса. Если турнир длится несколько дней, то родителям приходится оплачивать еще и проживание для водителя. Если же это товарищеский матч или серия игр, то взнос за участие может быть от Br25, и чаще всего эти средства идут на решение организационных моментов, таких как аренда льда и оплата судей.

Да, хоккей - дорогой вид спорта, собственно, как и многие другие. Он требует от родителей много свободного времени, так как тренировки проходят почти ежедневно, а иногда и по несколько раз в день.

Единственное, на что хочу обратить особое внимание: все рассказанные здесь истории - это опыт отдельно взятых семей, но никак не общая ситуация и тенденции в детском хоккее. Да, бывает тяжело, иногда полегче, но главное, чтобы дети были счастливы, а их мечты стать настоящими чемпионами, привезти в Беларусь Кубок Гагарина, а лучше Стэнли, обязательно сбылись!

Екатерина МАРКОВИЧ,

БЕЛТА.-0-