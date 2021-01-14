Скорректированы даты проведения хоккейных матчей минского "Динамо" с "Витязем"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соревновательном календаре чемпионата КХЛ произошли изменения. Так, были скорректированы места проведения игр минского "Динамо" с подмосковным "Витязем", запланированных на январь-февраль. Такую информацию сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

"В соответствии со статьей 55 спортивного регламента КХЛ лига приняла решение о назначении новых дат матчей регулярного чемпионата между минским "Динамо" и "Витязем". 31 января 2021 года матч пройдет в Минске, 5 февраля 2021 года – в Подольске", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной принятия данного решения стало стремление к оптимизации логистики и сокращения транспортных расходов клубов.-0-