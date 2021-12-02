"Славия" и "Крумкачы" проведут первый переходный матч за право играть в высшей лиге в 2022 году

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Мозыре состоится первый из двух переходных матчей за право играть в следующем сезоне в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле мозырского стадиона "Юность" футболисты местной "Славии" примут столичный клуб "Крумкачы" (начало игры в 18.30). В этом сезоне "Славия" заняла 14-е место в высшей лиге, а "Крумкачы" финишировали на третьей позиции в первой лиге национального первенства. Ответный переходной поединок состоится 5 декабря в Минске. Прямые путевки в элитный дивизион завоевали две лучшие команды первой лиги - дзержинский "Арсенал" и бобруйская "Белшина", которые заменят "Сморгонь" и речицкий "Спутник".

Чемпионом Беларуси второй год подряд и третий за все время стал солигорский "Шахтер", серебро у борисовского БАТЭ, бронзовые награды завоевали футболисты минского "Динамо". Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата страны оказался гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 19 мячей.-0-