"Славия" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" и гродненского "Немана" сыграли вничью в последнем поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В каждом тайме соперники забили по одному мячу - на 11-й минуте встречи в Мозыре Роман Грибовский с пенальти вывел гостей вперед, а незадолго до финального свистка Игорь Тиманюк спас "Славию" от поражения - ничья 1:1.

С таким же результатом завершились еще четыре матча: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк", "Сморгонь" - "Динамо" (Брест), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Минск".

Брестский "Рух" обыграл на своей арене гостей из "Витебска" со счетом 2:0, а футболисты "Гомеля" в Молодечно одержали волевую викторию над "Ислочью" - 2:1.

Турнирное положение после 28 туров: "Шахтер" - 72 очка, БАТЭ - 59, "Динамо" (Минск) - 58, "Рух" - 55, "Гомель" - 55, "Динамо" (Брест) - 38, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Неман" - 31, "Минск" - 30, "Энергетик-БГУ" - 30, "Слуцк" - 29, "Славия" - 28, "Сморгонь" - 17, "Спутник" - 7.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.

Матчи предпоследнего, 29-го тура 31-го чемпионата Беларуси состоятся 20 ноября: "Динамо" (Минск) - "Неман", "Торпедо-БелАЗ" - БАТЭ, "Энергетик-БГУ" - "Славия", "Минск" - "Ислочь", "Гомель" - "Сморгонь", "Динамо" (Брест) - "Шахтер", "Слуцк" - "Рух".-0-