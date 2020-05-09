"Славия" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью на футбольном чемпионате Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" и жодинского "Торпедо-БелАЗа" разошлись миром в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего поединка в Мозыре шла равная борьба, обе команды провели немало атак, но мяч в ворота так и не попал. В итоге ничья - 0:0.

Во втором сегодняшнем поединке футболисты "Немана" принимают в Гродно гостей из брестского "Руха". В прошлом туре гродненцы проиграли на выезде борисовскому БАТЭ (1:3), а брестчане на своем поле сыграли вничью с "Городеей" (1:1).

Вчера минский "Энергетик-БГУ" победил в гостях лидеров первенства футболистов "Слуцка" со счетом 2:1, а "Городея" на своем поле разошлась миром с "Минском" - 1:1.

Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение сейчас таково: "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" - по 15, БАТЭ - 13, "Ислочь" - 12, "Шахтер", "Городея", "Славия" - по 11, "Витебск", "Динамо" (Брест), "Минск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Рух" - по 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший 6 мячей.-0-