"Славия" одержала волевую победу над "Белшиной" в матче футбольного чемпионата Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них аутсайдеры турнира футболисты бобруйской "Белшины" были близки к тому, чтобы одержать первую в сезоне викторию, но, ведя 2:0, в итоге проиграли мозырской "Славии" со счетом 2:3. В первом тайме встречи в Бобруйске Михаил Башилов и Владислав Соланович вывели хозяев вперед, но потом гости сумели трижды поразить ворота бобруйчан. Еще до перерыва Юрий Недашковский забил первый гол, во втором тайме на 78-й минуте встречи опытный форвард "Белшины" Леонид Ковель отправил мяч в свои ворота, а на 90-й Френсис Нар принес мозырянам волевую победу.

Во второй сегодняшней игре футболисты минского "Динамо" на своей арене встречаются с солигорским "Шахтером".

В пятницу, 29 мая, состоялись стартовые поединки 11-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2.

Лидер первенства БАТЭ 31 мая примет на поле "Борисов-Арены" футболистов "Ислочи", минский "Энергетик-БГУ" у себя дома сыграет с "Витебском", а в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче 11-го тура "Минск" 1 июня примет гостей из "Слуцка".

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" - по 21, "Шахтер" - 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь", "Славия" - по 15, "Рух", "Неман" - по 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея" - 12, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 7 мячей.-0-