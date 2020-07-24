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24 июля 2020, 20:02

"Славия" спасла ничью в матче с "Рухом", уступая по ходу игры с разницей в два мяча и сравняв счет на 95-й минуте

Во время матча. Фото ФК "Рух"
Во время матча. Фото ФК "Рух"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
В Бресте и Витебске сегодня пройдут матчи 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси
По три футболиста БАТЭ и "Витебска" вошли в сборную тура чемпионата Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них дебютант элитного дивизиона "Рух" принимал в Бресте мозырскую "Славию" и сыграл вничью - 3:3. Хозяева дважды вели в счете с перевесом в два мяча, но в итоге не удержали победу, пропустив третий мяч на пятой компенсированной минуте второго тайма.

Сегодня также футболисты "Витебска" играют со "Слуцком". На прошлой неделе обе команды добились побед: витебчане одолели на своем поле "Смолевичи" с результатом 1:0, а случане также у себя дома одержали волевую викторию над "Ислочью" - 2:1.

Еще три поединка состоятся в субботу, 25 июля: "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест), "Белшина" (Бобруйск) - "Неман" (Гродно), "Динамо" (Минск) - "Городея".

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе "Смолевичи", футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с "Минском", а столичный "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Турнирное положение: "Шахтер" (Солигорск) - 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 31 (17), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 27 (18), "Динамо" (Минск) - 27 (18), "Витебск" - 26 (18), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 23 (18), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (17), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (18).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 10 мячей.-0-

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