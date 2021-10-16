"Славия" выиграла у БАТЭ в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырская "Славия" одержала победу над футболистами борисовского БАТЭ со счетом 3:1 в домашнем поединке 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме игры в Мозыре зрители не увидели забитых мячей. Зато сразу после перерыва хозяева вышли вперед после дальнего удара Френсиса Нара. Вскоре Евгений Яблонский сравнял результат, но потом Глеб Жердев и Евгений Барсуков еще дважды поразили ворота гостей.

Еще два субботних матча завершились с одинаковым счетом 2:0. В Молодечно футболисты "Ислочи" выиграли у "Слуцка", а "Сморгонь" у себя дома была сильнее "Витебска".

Завтра лидер чемпионата солигорский "Шахтер" встретится на своем поле с жодинским "Торпедо-БелАЗом". В Бресте сойдутся еще два претендента на место в призовой тройке - местный "Рух" и столичное "Динамо". Кроме того, футболисты "Минска" на поле стадиона "Трактор" примут гостей из "Гомеля", а в Борисове столичный "Энергетик-БГУ" будет соперничать с брестским "Динамо".

Турнирное положение: "Шахтер" - 59 очков (23 матча), БАТЭ - 55 (26), "Рух" - 51 (25), "Динамо" (Минск) - 51 (25), "Гомель" - 48 (24), "Витебск" - 34 (26), "Ислочь" - 34 (26), "Динамо" (Брест) - 33 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 29 (24), "Минск" - 28 (24), "Энергетик-БГУ" - 28 (25), "Неман" - 27 (25), "Слуцк" - 25 (26), "Славия" - 24 (25), "Сморгонь" - 16 (26), "Спутник" - 7 (26).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 16 мячей. На гол меньше забил белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-