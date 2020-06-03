3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий сезон чемпионата Италии по футболу может пройти в новом формате. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Repubblica.

Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора заявил в конце мая, что турнир будет возобновлен 20 июня. Последний тур планируют завершить 23 июля.

Формат следующего сезона может быть изменен в том случае, если чемпионат не начнется до 12 сентября. Тогда лига будет разделена на два дивизиона по 10 команд в каждом. В конце розыгрыша будет предусмотрен плей-офф.

Лидером итальянской Серии А является туринский "Ювентус", который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский "Лацио" (62). Замкнул лидирующую тройку "Интер" (54).-0-