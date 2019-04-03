Следующий сезон SEHA-лиги пройдет с участием 12 команд

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем сезоне турнир SEHA-лиги пройдет по новой схеме, количество участников увеличится с 10 до 12 команд. Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома этой организации в Бресте, который принимает "Финал четырех" нынешнего сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе сезона-2019/20 команды будут разделены на две группы, после чего пройдут матчи плей-офф и "Финал четырех". Планируется, что в соревнованиях точно примут участие по два клуба из Хорватии, Македонии и Сербии, Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и словацкий "Татран" из Прешова. Кроме того, о своем твердом намерении вернуться в SEHA-лигу заявил венгерский "Веспрем". В настоящее время ведутся переговоры со многими клубами, в частности словенским "Целе". Окончательный состав участников следующего турнира будет назван в мае.

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" пройдут заключительные поединки 8-го сезона SEHA-лиги. В 17.30 в игре за бронзу встретятся БГК имени Мешкова и хорватский "Нексе" из Нашице, в 20.00 македонский "Вардар" из Скопье и хорватский "Загреб" начнут матч за главный приз.-0-