Словачка Петра Вльгова стала олимпийской чемпионкой в слаломе

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Словацкая горнолыжница Петра Вльгова выиграла олимпийское золото в слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первой попытки лидер сезона в этой дисциплине Вльгова шла только седьмой, но вторую трассу прошла быстрее других, благодаря чему общее время Петры стало лучшим. Для Словакии эта олимпийская медаль стала первой в горных лыжах. Всего 0,08 сек. Вльговой проиграла действующая чемпионка мира в слаломе Катарина Линсбергер из Австрии; 0,12 сек. победительнице уступила швейцарка Венди Холденер, ставшая третьей.

Представительница Беларуси Мария Шканова после первой трассы шла 25-й, но во второй попытке показала высокий 11-й результат, что принесло ей итоговое 20-е место.-0-