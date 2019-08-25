Словак Мартин Отченаш финишировал первым в пасьюте на ЧМ по летнему биатлону в "Раубичах"

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкий атлет Мартин Отченаш финишировал первым в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который продолжается в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Отченаш преодолел расстояние в 10 км за 25 мин. 21,8 сек. Серебряную медаль завоевал россиянин Эдуард Латыпов, уступив словацкому атлету 9,9 сек. На третьей позиции разместился спортсмен из Словении Клемен Бауэр (отставание 14,9 сек.).

Белорус Роман Елетнов разместился на шестой позиции итогового протокола, проиграв лидеру гонки 24,8 сек.

На мировом форуме по летнему биатлону среди юниоров белорус Дмитрий Лазовский завоевал две золотые награды (спринт и пасьют), на счету его партнера по команде Никиты Лобастова золотая медаль в суперспринте и серебро в гонке преследования.

Участие в мировом форуме принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран.

Завершится континентальный форум сегодня пасьютом у девушек.

В "Раубичах" чемпионат мира по летнему биатлону проходит во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в Беларуси в 1999 году.-0-

Фото Дениса Костюченко