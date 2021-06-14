Словаки обыграли поляков в матче чемпионата Европы по футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Словакии победили команду Польши со счетом 2:1 на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи в Санкт-Петербурге прошла в равной борьбе, соперники играли осторожно и редко угрожали воротам друг друга. Счет был открыт на 18-й минуте игры, когда мяч после удара форварда словаков Роберта Мака попал в стойку ворот, а потом рикошетом от польского голкипера Войцеха Щенсного влетел в сетку.

Оказавшись в роли догоняющих, поляки пытались атаковать, но до перерыва у них ничего не получилось. Зато сразу после возобновления игры они сумели выровнять положение: точный удар нанес Кароль Линетты. Польская команда продолжала атаковать, но не смогла развить свой успех. На 62-й минуте один из ведущих игроков сборной Польши Гжегож Крыховяк был удален с поля и соперники очень быстро воспользовались численным перевесом. На 69-й минуте после подачи мяча с углового удара гол забил защитник словацкой команды Милан Шкриньяр. В конце встречи поляки создали несколько опасных моментов, но спасти игру им не удалось.

Сегодня в другом поединке предварительной группы Е сборная Испании примет в Севилье команду Швеции.

Результаты матчей первого тура в других группах:

А - Италия - Турция - 3:0, Уэльс - Швейцария - 1:1;

В - Бельгия - Россия - 3:0, Финляндия - Дания - 1:0;

С - Нидерланды - Украина - 3:2, Австрия - Северная Македония - 3:1;

D - Англия - Хорватия - 1:0, Шотландия - Чехия - 0:2.

В предварительной группе F стартовые игры пройдут 15 июня. Футболисты Венгрии в Будапеште будут соперничать с действующими чемпионами Европы португальцами. Чемпионы мира футболисты Франции встретятся в Мюнхене со сборной Германии.

После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-