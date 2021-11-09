Словацкие хоккеисты не сыграют на Кубке Президентского спортивного клуба из-за COVID-19

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие хоккеисты не сыграют на Кубке Президентского спортивного клуба из-за вспышки COVID-19 в команде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

"В адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное уведомление от Словацкой федерации хоккея, в котором она с сожалением сообщила о невозможности юношеской (до 16 лет) сборной Словакии принять участие в Кубке Президентского спортивного клуба из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 среди членов команды. Организаторами принято решение о том, что вместо сборной Словакии состав участников пополнит сборная команда МТЗ - юниорской лиги, усиленная игроками высшей лиги открытого чемпионата Беларуси. Возглавит команду 2004-2005 г.р. Андрей Ращинский", - говорится в сообщении.

Напомним, Кубок Президентского спортивного клуба пройдет на "Чижовка-Арене" 11-13 ноября. Помимо сборной МТЗ - юниорской лиги и юношеской (до 17 лет) сборной Беларуси за трофей будут бороться юношеская (до 16 лет) сборная Россия и юношеская (до 17 лет) сборная Казахстана.-0-