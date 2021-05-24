Словацкие хоккеисты обыграли россиян в матче группового раунда ЧМ в Латвии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие хоккеисты обыграли россиян в матче группового раунда чемпионата мира в Латвии со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде матча между командами группы А на льду шла равная игра. Словаки не тушевались перед фаворитами встречи, отвечая атакой на атаки россиян. Им удалось навязать плотную борьбу на каждом участке льда. В итоге команды нанесли практически одинаковое количество бросков по воротам друг друга. На вбрасывании решающего преимущества россиян также не наблюдалось, и они впервые за этот планетарный форум не смогли распечатать ворота соперников в течение первого периода.

Во втором периоде плотный хоккей с обилием силовой борьбы продолжился. Но на сей раз заброшенные шайбы болельщики увидели. На 30-й минуте отличился Милош Келемен, которому ассистировал Милош Роман. Правда, вели в счете словаки недолго. Через минуту с небольшим россияне получили право играть в большинстве, и Александр Барабанов заставил капитулировать здорово игравшего до этого момента вратаря соперников Юлиуса Гудачека.

После этой шайбы россияне усилили натиск, словаки же перешли на контратакующую игру. Однако, несмотря на все старания команд, счет до второго перерыва так и не изменился. Хотя словаки смогли перебросать соперников

В третьем периоде cловаки смогли выйти вперед после броска от синей линии Мартина Герната на 54-й минуте матча. Россияне приложили все усилия, чтобы отыграться, выпустив в концовке шестого полевого игрока. Но в итоге подопечные Валерия Брагина получили еще одну шайбу в свои ворота. Отличился Марек Дялога. Видеоповтор подтвердил правильность решения судей. До финального свистка счет так и не изменился.

В параллельном матче группы В команда Латвии обыграла итальянских хоккеистов со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Голы у представителей хозяев турнира на свой счет записали Мартиньш Карсумс, оформивший дубль, и Лаурис Дарзиньш. Стоит отметить, что во втором периоде не были засчитаны две шайбы латвийской дружины, которые забросили Каспарс Даугавиньш и Микс Индрашис.

Сегодня в вечерней части состязаний пройдут поединки группового раунда турнира Беларусь - Чехия и Германия - Канада.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-