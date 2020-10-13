Словацкий велосипедист Петер Саган выиграл 10-й этап "Джиро д'Италия"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкий спортсмен Петер Саган из команды Bora-Нansgrohе выиграл 10-й этап веломногодневки "Джиро д'Италия - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап из Ланчано в Торторето Лидо протяженностью 177 км победитель преодолел за 4 часа 1 мин. 56 сек. Следом за словаком финишировал американский велогонщик Брэндон Макнолти из UAE Team Emirates. Он уступил победителю 19 секунд. Третье место на финише занял лидер генеральной классификации португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step. Его время хуже, чем у Петера Сагана, на 23 секунды.

В генеральной классификации показатели представителя Deceuninck-Quick Step - 39 часов 38 мин. 5 сек. Второе место удерживает Вилько Кельдерман из Нидерландов, выступающий за Sunweb. Жоау Алмейда выигрывает у него 34 секунды. На 43 секунды португалец опережает идущего на третьей позиции испанца Пелло Бильбао из Bahrain McLaren.-0-