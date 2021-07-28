Словенец Примож Роглич выиграл олимпийскую велогонку с раздельным стартом

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Словенский велосипедист Примож Роглич стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке с раздельным стартом, передает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 44,2 км победитель преодолел за 55 мин. 04,19 сек. Серебро завоевал нидерландский велогонщик Том Дюмулен (+1 мин. 01,39 сек.), бронзовым призером стал австралиец Роан Деннис (+1 мин. 03,90 сек.). Белорусские велосипедисты в этом виде программы не выступали.

Сегодня в аналогичной женской гонке на 21,1 км белоруска Алена Омелюсик заняла 16-е место. Золото завоевала нидерландская спортсменка Аннемик ван Влейтен, серебро у швейцарки Марлен Ройссер, бронза досталась еще одной представительнице Нидерландов Анне Ван дер Брегген.

Олимпийские соревнования по шоссейным велогонкам на этом завершились. Мастера трековых гонок начнут борьбу за награды 2 августа. Они разыграют 16 комплектов медалей - по 6 у мужчин и женщин.-0-