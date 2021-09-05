Словенец Примож Роглич выиграл веломногодневку "Вуэльта Испании " третий раз подряд

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словенец Примож Роглич третий раз подряд в своей карьере выиграл этап Гранд-тура “Вуэльту Испании”, сообщает кореспондент БЕЛТА.

Итоговое время словенца из дружины “Jumbo-Visma”, который выступал на престижной веломногодневке в ранге олимпийского чемпиона Токио, составило после 21-го этапа 83 часа 55 мин. 29 сек. Второе место с отставанием от победителя на 4 мин. 29 сек. занял испанец Энрик Мас из команды Movistar Team. Третье место оставил за собой австралиец Джек Хэйг из “Bahrain Victorious” (отставание + 7мин. 40 сек.).

Что касается очковой классификации, тут не знал себе равных голландец Фабио Якобсен (“Deceuninck-Quick Step”). Среди “горняков” победу праздновал австралиец Майкл Сторер (“Team DSM”). Молодежную классификацию возглавил швейцарец Джино Медер (“Bahrain Victorious”). Самым активным гонщиком признан датчанин Корт Нильсен (“EF Education-Nippo”). Лучшей командой стала дружина “Bahrain Victorious”.-0-