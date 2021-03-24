Словения и Венгрия принимают финал молодежного ЧЕ по футболу

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи группового этапа финальной стадии молодежного чемпионата Европы (U-21) пройдут сегодня в Словении и Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе А одни из хозяев турнира футболисты Венгрии в Секешфехерваре сыграют с командой Германии. В Будапеште бывший соперник белорусов по квалификации сборная Нидерландов встретится с румынскими сверстниками.

В группе В футболисты Словении в Мариборе будут играть с испанцами. В Целе встретятся команды Чехии и Италии.

В четверг, 25 марта стартовые встречи пройдут еще в двух предварительных квартетах. В группе С российская молодежка в венгерском Дьере сыграет с исландцами, а в Сомбатхее встретятся сборные Франции и Дании. В группе D англичане в словенском Копере будут соперничать с командой Швейцарии, а еще один бывший оппонент белорусов сборная Португалии сыграет с хорватами.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го по счету молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-