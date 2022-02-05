Словенка Урша Богатай выиграла золото Олимпиады в прыжках с трамплина

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Словенская спортсменка Урша Богатай стала олимпийской чемпионкой в прыжках на лыжах с трамплина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале женских соревнований прыгунья из Словении, ни разу не побеждавшая в рамках Кубка мира, выдала попытки на 108 м и 100 метров, что обеспечило ей победную сумму в 239 баллов. Серебряную награду завоевала немка Катарина Альтхаус, уступившая чемпионке 2,2 очка. Четыре года назад на Играх в Пхенчхане Альтхаус также была второй. Бронзовая медаль у еще одной словенки Ники Крижнар, действующей обладательницы Большого хрустального глобуса.
Завтра на нормальном трамплине состоятся соревнования у мужчин, в понедельник в Пекине пройдет смешанный командный старт.-0-