Словенский велогонщик Примож Роглич выиграл 13-й этап "Вуэльты Испании-2020"

3 ноября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma выиграл 13-й этап "Вуэльты Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальной гонке с раздельным стартом на трассе из Муроса в Мирадор де Эсаро протяженностью 33,7 км балканский спортсмен показал время 46 мин. 39 сек. Второе место занял американец Вильям Барта из дружины CCC, уступивший победителю 1 сек. Третье время показал португалец Нельсон Оливейра из Movistar. Его от Приможа Роглича отделили 10 сек.

Белорус Александр Рябушенко из UAE Team Emirates уступил словенцу 5 мин. 38 сек. Этот результат не позволил ему подняться выше 81-го места.

В генеральной классификации лидером является Примож Роглич - 49 часов 16 мин. 16 сек. Идущий на второй позиции эквадорец Ричард Карапас из INEOS уступает ему 39 сек. На третьем месте расположился британец Хью Карти из EF. Его отставание от лидера - 47 сек. Александр Рябушенко отстал от обладателя красной майки Гранд-тура по дорогам Испании на 2 часа 29 мин. 25 сек. и идет на 84-м месте в общем зачете.-0-