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Спорт
28 октября 2020, 20:10

Словенский велогонщик Примож Роглич выиграл 8-й этап "Вуэльты Испании"

Примож Роглич. Фото vanguardia.com
Примож Роглич. Фото vanguardia.com

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словенский велогонщик Примож Роглич, выступающий за команду Jumbo-Visma, выиграл восьмой этап Гранд-тура по дорогам Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап протяженностью 164 км из Логроньо в Альто-де-Монкальвильо он проехал за 4 ч. 7 мин. 8 сек. Второе место занял эквадорец Ричард Карапас из дружины INEOS: он уступил гонщику с Балкан 13 сек. Третье место занял ирландец Дэниэл Мартин из Israel Start-Up Nation, отставший от Приможа Роглича на 19 сек.

Белорусский спортсмен Александр Рябушенко занял 116-е место, проиграв победителю 20 мин. 25 сек.

В общем зачете в лидерах Ричард Карапас с общим временем 32 ч. 31 мин. 6 сек. Второе место занимает Примож Роглич, отстающий от латиноамериканца на 13 сек. Дэниэл Мартин третий, его от Ричарда Карапаса отделяют 28 сек. Александр Рябушенко идет на 82-й позиции, проигрывая лидеру гонки 1 ч. 23 мин. 54 сек.-0-

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