Словенский велосипедист Примож Роглич выиграл "Вуэльту Испании-2020"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словенский велосипедист Примож Роглич из команды Jumbo - Visma выиграл "Вуэльту Испании-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат балканского спортсмена в генеральной классификации – 72 часа 46 мин. 12 сек. Второе место оставил за собой Ричард Карапас из Эквадора, представляющий на Гранд-Туре по дорогам Испании этого года дружину INEOS. Латиноамериканец уступил Приможу Рогличу 24 секунды. Третье место у британца Хью Карти из EF, которого от победителя отделили 1 мин. 15 сек. Белорус Александр Рябушенко, накануне продливший на год соглашение со своей командой UAE Team Emirates занял в итоговом протоколе "Вуэльты-2020" 90-е место уступив словенцу 3 часа 26 мин. 12 сек.

Заключительный этап испанской веломногодневки протяженностью 139,6 км от ипподрома Саруэла до Мадрида быстрее других преодолел немец Паскаль Аккерманн из Bora-hansgroh – 03 часа 28 мин. 13 сек. Ирландец Сэм Беннетт, выступающий за Deceuninck - Quick Step занял второе место. На третьей позиции гонку закончил еще один немец Макс Кантер из Team Sunweb. Белорус Александр Рябушенко финишировал на 124-й позиции с отставанием от победителя этапа на 57 сек. -0-