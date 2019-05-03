Словенцы разгромили венгров на чемпионате мира по хоккею

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Словении одержали первую победу на чемпионате мира в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех поражений подряд словенские хоккеисты сегодня не оставили ни малейшего шанса команде Венгрии - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Турнирное положение: Беларусь - 9 очков (3 матча), Казахстан - 9 (3), Республика Корея - 6 (3), Словения - 3 (4), Венгрия - 3 (4), Литва - 0 (3).

Сборная Беларуси свой предпоследний поединок проведет 4 мая против команды Казахстана, а 5 мая подопечные Андрея Сидоренко завершат турнир встречей с корейскими хоккеистами. В первом матче соревнований белорусы выиграли у литовцев со счетом 4:3, а затем победили венгров - 3:1.

По итогам соревнований в столице Казахстана путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды.-0-