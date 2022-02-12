Слушания в Спортивном арбитражном суде по делу Валиевой назначены на 13 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) назначила слушания по делу об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на 13 февраля, сообщает ТАСС.

"Заседание Спортивного арбитражного суда, посвященное рассмотрению исков к РУСАДА и фигуристке Валиевой, назначено на 15.00 по пекинскому времени в воскресенье", - сказал источник.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев (ISU).-0-