Слуцк и Жодино примут стартовые матчи второго круга футбольного чемпионата Беларуси

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва сегодня возобновятся матчи футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке второго тура футболисты "Слуцка" примут борисовский БАТЭ (начало в 16.45). Во втором сегодняшнем матче в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" сыграет с минским "Динамо" (начало в 20.45). Также сегодня должна была пройти встреча между брестскими динамовцами и речицким "Спутником", однако она не состоится. В связи с финансовыми проблемами речицкая команда не сможет продолжить выступление в турнире. Таким образом, во всех оставшихся играх соперникам "Спутника" будут присуждены победы со счетом 3:0.

В субботу, 17 июля, состоятся еще два матча 16-го тура: "Сморгонь" - "Энергетик-БГУ", "Гомель" - "Рух". В воскресенье, 18 июля, футболисты "Славии" в Мозыре примут "Ислочь" из Минского района, а "Витебск" сыграет на своем поле с гродненским "Неманом". Матч "Минск" - "Шахтер" (Солигорск) перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 36 (15), "Динамо" (Минск) - 29 (15), "Рух" - 29 (15), "Гомель" - 27 (14), "Минск" - 21 (15), "Динамо" (Брест) - 21 (15), "Витебск" - 20 (15), "Энергетик-БГУ" - 19 (15), Торпедо-БелАЗ" - 19 (15), "Ислочь" - 16 (15), "Слуцк" - 14 (15), "Славия" - 9 (15), "Неман" - 9 (15), "Спутник" - 7 (15), "Сморгонь" - 7 (15).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард минского "Динамо" Аблай Мбенг.-0-