"Слуцк" обыграл "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем матче 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси "Слуцк" на выезде нанес первое поражение "Ислочи" - 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале игры на поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" пошли в атаку, но добиться быстрого успеха не смогли. Более того, вскоре они оказались в роли догоняющих - на 16-й минуте после верховой передачи с левого фланга защитник Сулейман Коанда вывел "Слуцк" вперед. До перерыва хозяевам не удалось отличиться, зато в начале второго тайма они не только восстановили равновесие, но и вышли вперед после двух ударов Александра Макася на 48-й и 58-й минутах встречи. Гости не собирались уступать и через 3 минуты Егор Семенов сделал счет равным, а на 74-й минуте Абдул Гафар с пенальти забил победный гол. После этого хозяева создали немало опасных моментов, но отыграться не сумели, потерпев первое поражение в этом чемпионате.

Результаты остальных поединков 3-го тура: "Энрегетик-БГУ" - "Минск" - 2:0, "Смолевичи" - "Витебск" - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, БАТЭ (Борисов) - "Рух" (Брест) - 1:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 0:0, "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Городея" - 0:1.

Положение команд после трех туров: "Энергетик-БГУ" - 9 очков, "Слуцк", "Ислочь", "Славия", "Торпедо-БелАЗ", "Витебск", "Минск" - по 6 очков, "Динамо" (Брест), "Шахтер", "Неман" - по 4, БАТЭ, "Рух", "Динамо" (Минск), "Городея" - по 3, "Смолевичи" - 1, "Белшина" - 0.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на лицевом счету которого 3 гола.

Матчи 4-го тура намечены на 10-13 апреля.-0-