"Слуцк" победил минское "Динамо" и вернулся в лидеры чемпионата Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" обыграли в гостях минское "Динамо" со счетом 2:1 и вернулись в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане с первых минут пошли вперед большими силами, но их атакам не хватало точного завершающего удара. Отразив стартовый натиск, гости провели несколько острых контрвыпадов, и на 22-й минуте Драман Салу мощным дальним ударом поразил ворота Максима Плотникова. Динамовцы усилили давление и на 39-й минуте заработали пенальти, но мяч после удара Ивана Бахара угодил в перекладину. Во втором тайме подопечные Леонида Кучука продолжали идти вперед, но снова успеха не добились. А на 52-й минуте хозяева допустили ошибку в обороне, которой воспользовался форвард "Слуцка" Абдул Гафар, эффектно завершивший фланговую контратаку. В оставшееся игровое время динамовцы полностью владели инициативой, но сумели отквитать лишь один гол: на 86-й минуте игры отличился Карло Бручич.

Также сегодня жодинские торпедовцы разгромили в гостях футболистов "Минска" с результатом 5:2, а в Бресте местный "Рух" сыграл вничью с "Городеей" - 1:1.

В стартовом матче 7-го тура столичный "Энергетик-БГУ" победил в Борисове "Смолевичи" со счетом 2:0.

Заключительные поединки этого тура состоятся 3 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия" (Мозырь), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение: "Слуцк" - 16 очков, "Торпедо-БелАЗ" - 14, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, БАТЭ, "Витебск", "Городея" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Рух" - по 9, "Неман", "Шахтер" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка ("Динамо", Минск), Валерий Горбачик ("Торпедо-БелАЗ"), Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по четыре мяча.-0-