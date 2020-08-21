"Слуцк" уступил минскому "Динамо" в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 22-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты минского "Динамо" одержали волевую викторию в гостях у "Слуцка" с результатом 2:1. На 26-й минуте игры Абдул Гафар вывел хозяев вперед, через три минуты Евгений Шикавка восстановил паритет, а через пять минут после перерыва он же оформил голевой дубль, принеся динамовцам победу.

Позже лидер первенства солигорский "Шахтер" на поле минского стадиона "Трактор" встретится с футболистами "Ислочи".

В последнем сегодняшнем поединке действующие чемпионы страны брестские динамовцы у себя дома сыграют с одним из аутсайдеров турнира бобруйской "Белшиной".

Еще две игры пройдут в субботу, 22 августа: минский "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно "Смолевичи", а соперником "Городеи" на ее поле будет брестский "Рух". Заключительные встречи 22-го тура пройдут 23 августа: "Славия" (Мозырь) - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск", "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов).

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (21 матч), БАТЭ - 40 (21), "Неман" - 38 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 34 (21), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Ислочь" - 32 (21), "Энергетик-БГУ" - 31 (21), "Рух" - 30 (21), "Витебск" - 29 (21), "Динамо" (Брест) - 29 (19), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (21), "Минск" - 18 (18), "Белшина" - 16 (21), "Смолевичи" - 14 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-