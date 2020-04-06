"Смелый шаг" для 146 трудных подростков из четырех регионов Беларуси

В феврале этого года Президентский спортивный клуб при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса инициировал спортивно-благотворительный проект "Смелый шаг". Его участниками стали подростки в возрасте от 10 до 15 лет, попавшие в непростые жизненные ситуации, из разных регионов страны. Под руководством опытных тренеров юные спортсмены регулярно занимаются кикбоксингом и таиландским боксом на базе центров спортивной подготовки МВД. Корреспондент БЕЛТА побеседовал с одним из кураторов проекта, первым заместителем председателя ОО "Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса" Анатолием Симончиком, чтобы узнать, как подросткам помогают найти себя через спорт.

- Как родилась идея проекта?

- Идейный вдохновитель - Президентский спортивный клуб. Он предложил МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса организовать помощь детям в возрасте от 10 до 15 лет. Мы пытаемся через спорт проводить социальную реабилитацию трудных детей. В зале помимо тренера находится инспектор по делам несовершеннолетних, который контролирует происходящее, наблюдает, как ведут себя подростки. Не исключено, что в дальнейшем некоторые ребята могут пополнить национальную команду Беларуси по таиландскому боксу и кикбоксингу. "Смелый шаг" не ограничивается спортом, с подростками проводят воспитательные беседы. Наша федерация с 2007 по 2009 год точечно пыталась проводить похожую работу. Именно с такого пробного проекта в тайский бокс пришел ныне трехкратный чемпион мира Андрей Герасимчук.

- Почему выбран возраст именно 10-15 лет?

- Это связано с физиологическими особенностями детей. Тайским боксом разрешено заниматься и участвовать в соревнованиях с 10 лет. Кроме того, до достижения подростком 15-летнего возраста еще можно подкорректировать морально-психологические факторы. Мы хотим помочь мальчикам и девочкам находить общий язык в социуме. Также важно отвлечь детей от гаджетов и показать, что есть другой мир - здоровья и спорта.

- Сколько детей участвует в "Смелом шаге"?

- Сейчас в центрах в Минской области, Гомеле, Полоцке и Могилеве занимаются 146 трудных подростков. В ближайшее время планируем открыть зал в Центральном РУВД Минска. Запланировали несколько мастер-классов от наших чемпионов - Виталия Гуркова, Дмитрия Валента и Алены Лешкевич. В конце года как итоговый экзамен пройдет чемпионат среди детей. Для работы с подростками мы выбрали самых опытных тренеров. Важно, чтобы наставник помимо титулов имел и опыт работы с детьми. У нас тренируются как мальчики, так и девочки. Например, в зале по Минской области занимается очень перспективная 13-летняя спортсменка, на которую Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса обратила внимание и наблюдает за ее успехами.

Президентский спортивный клуб полностью финансирует проект. Мы закупаем современную и качественную экипировку, полностью оборудуем всем необходимым залы. Создали все условия, чтобы дети могли комфортно тренироваться. "Смелый шаг" с недавнего времени находится под патронажем Международной федерации муай-тай, где высоко отметили нашу работу. Планируется, что похожие проекты будут внедрять во всем мире.

- Существует мнение, что тайский бокс - травматичный вид спорта.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, муай-тай занимает 22-е место по травматизму. Тот же футбол гораздо более опасен. Перед тем как посетить первую тренировку, дети проходят медицинское обследование, выполняют специальные упражнения, делают "набивку", натираются специальными мазями. И все это под контролем опытных тренеров.

- Помогают ли детям занятия спортом наладить общение со сверстниками?

- Я замечаю, как замкнутые подростки становятся более открытыми и начинают общаться по-другому. Юные спортсмены тренируются рядом со старшими товарищами из милиции, с которыми у них складываются дружеские взаимоотношения. Нам важно создать семью для детей и научить их общаться.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-