Смешанными эстафетами в "Раубичах" продолжится открытый ЧЕ по биатлону

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафетными гонками продолжится сегодня в "Раубичах" открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 14.00 стартует одиночная смешанная эстафета, в которой примут участие 27 команд. Беларусь представят Анна Сола и Виктор Кривко, заявленные под 15-м номером. В 17.00 начнется смешанная эстафета с участием 22 команд. Под 16-м номером в составе сборной Беларуси на лыжню выйдут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Обе гонки будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. В женском суперспринте победила россиянка Евгения Павлова.

В пятницу, 28 февраля, спортсмены не выступают. На 29 февраля намечены спринтерские гонки у женщин и мужчин. В последний день соревнований, 1 марта, состоятся гонки преследования у женщин и мужчин.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не могли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма и представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-