"Смолевичи" и "Гомель" сыграли вничью в последнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Смолевичи" и "Гомель" сыграли вничью в последнем матче 27-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба гола в этой встрече были забиты в самой концовке - на 86-й минуте защитник "Смолевичей" Евгений Абрамович отправил мяч в свои ворота, а на 2-й компенсированной минуте игры Алексей Теслюк поразил ворота гомельчан, установив окончательный счет.

Результаты остальных матчей прошедшего тура: БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Слуцк" - "Торпедо" (Минск) - 1:3, "Днепр" (Могилев) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:3, "Луч" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:1, "Минск" - "Городея" - 0:5, "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1.

Положение в лидирующей группе после 27 туров: БАТЭ - 69 очков, "Шахтер" - 55, "Динамо" (Минск) - 54, "Витебск" - 53, "Торпедо-БелАЗ" - 50, "Динамо" (Брест) - 48. Замыкает турнирную таблицу "Днепр", у которого всего 16 очков, 21 балл у столичного "Торпедо", "Смолевичи" и "Луч" набрали по 22 очка.

Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Савицкий ("Динамо", Брест), забивший 15 мячей.

В следующем туре встречаются:

9 ноября

"Городея" - "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Слуцк";

10 ноября

"Ислочь" - "Витебск", "Гомель" - "Минск", "Неман" - "Смолевичи";

11 ноября

"Торпедо" - "Днепр", "Торпедо-БелАЗ" - "Луч";

21 ноября

"Шахтер" - БАТЭ.-0-