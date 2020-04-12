"Смолевичи" и "Шахтер" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем поединке футболисты "Смолевичей" принимали в Борисове солигорский "Шахтер", завершив встречу вничью - 0:0. Гости на протяжении всего поединка имели преимущество, но так и не смогли его реализовать.

Также сегодня борисовский БАТЭ разгромил в гостях футболистов "Минска" со счетом 3:0. Позже брестское "Динамо" примет на своей арене "Ислочь".

Футболисты БАТЭ разгромили "Минск" в 4-м туре чемпионата Беларуси Сегодняшняя игра на поле ФК "Минск" получилась для хозяев провальной. Уже в первом тайме борисовчане дважды поразили ворота Артема Леонова. На 26-й минуте встречи счет открыл Станислав Драгун, а еще через 8 минут Антон Сарока забил второй гол.

Результаты других встреч: "Неман"(Гродно) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Слуцк" - "Витебск" - 1:1, "Городея" - "Динамо" (Минск) - 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" сыграет у себя дома с брестским "Рухом".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск" - по 7, БАТЭ, "Славия", "Ислочь", "Городея", "Минск" - по 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.-0-