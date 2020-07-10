"Смолевичи" примут "Ислочь" на старте 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 18.30 один из аутсайдеров футболисты "Смолевичей" начнут домашний поединок с гостями из "Ислочи" (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В предыдущем туре оба соперника не смогли добиться побед - хозяева сегодняшнего матча также у себя дома сыграли вничью с действующим чемпионом страны брестским "Динамо" (3:3), а подопечные Виталия Жуковского проиграли в Гродно местному "Неману" (0:1). В первом круге нынешнего первенства "Ислочь" обыграла "Смолевичи" на своем поле с минимальным преимуществом - 1:0.

Лидеры турнира матчи 17-го тура проведут 11 июля на своих аренах. Футболисты БАТЭ после двух поражений подряд примут на поле "Борисов-Арены" мозырскую "Славию", а в Солигорске "Шахтер", не проигрывающий уже 11 туров кряду, сыграет с "Городеей". Также в субботу главный неудачник сезона бобруйская "Белшина" встретится на своем поле с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман" (Гродно). Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: "Шахтер" - 30 очков (16 матчей), БАТЭ - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (16), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" - 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляют два форварда солигорского "Шахтера" - Виталий Лисакович и ранее выступавший в "Энергетике-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забившие по девять мячей.-0-