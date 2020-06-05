"Смолевичи" разгромили "Городею", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Смолевичей" сегодня добились первой победы в матчах 30-го чемпионата Беларуси, обыграв в 12-м туре "Городею" со счетом 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принимая городейцев на поле борисовского городского стадиона, подопечные Александра Бразевича уже в первом тайме дважды поразили ворота Игоря Довгялло. На 16-й минуте игры верховую передачу с левого фланга атаки замкнул Евгений Барсуков, а еще через 20 минут Алексей Вакулич удвоил результат.

Сразу после перерыва "Смолевичи" провели еще одну атаку, после которой защитник "Городеи" Кирилл Павлючек срезал мяч в свои ворота. На 72-й минуте сербский легионер гостей Лазар Сайич сократил разрыв в счете, отлично исполнив штрафной удар, а незадолго до финального свистка полузащитник хозяев Анатолий Макаров поставил последнюю точку в этой встрече - 4:1.

Еще четыре встречи состоятся 6 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Рух" (Брест), "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Славия" (Мозырь) - "Неман" (Гродно), "Динамо" (Брест) - "Минск".

Лидер первенства борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у "Витебска". Также в воскресенье бобруйская "Белшина" примет на своем поле минское "Динамо", а в Солигорске местный "Шахтер" встретится с минским "Энергетиком-БГУ".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (11 матчей), "Энергетик-БГУ" - 22 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 21 (11), "Шахтер" - 21 (11), "Слуцк" - 17 (11), "Динамо" (Брест) - 16 (11), "Ислочь" - 15 (11), "Славия" - 15 (11), "Неман" - 14 (10), "Рух" - 14 (11), "Витебск" - 14 (11), "Минск" - 13 (9), "Динамо" (Минск) - 13 (11), "Городея" - 12 (12), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (11).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-