"Смолевичи" уступили "Энергетику-БГУ" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" обыграли "Смолевичи" со счетом 2:0 в стартовом матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле борисовского городского стадиона гости вышли вперед на 17-й минуте после эффектного удара либерийского легионера Дэвида Тве. После перерыва, на 6-й компенсированной минуте, узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев реализовал пенальти, установив окончательный результат.

Еще три поединка состоятся 2 мая. Нынешние лидеры первенства футболисты "Слуцка" сыграют с минским "Динамо" на поле главной арены страны. Также "Минск" примет на своем стадионе гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа", а в Бресте местный "Рух" встретится с "Городеей".

Заключительные встречи 7-го тура состоятся 3 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия" (Мозырь), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение: "Слуцк" - 13 очков, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, БАТЭ, "Витебск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Городея" - по 9, "Неман", "Шахтер", "Рух" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-